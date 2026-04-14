Été actif | Tir à l’arc Lanquais
Été actif | Tir à l’arc Lanquais vendredi 24 juillet 2026.
Lanquais
Été actif | Tir à l’arc
Stade Lanquais Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Transformez-vous en maître archer en famille, entre amis ou en solo ! Découvrez la maîtrise du tir à l’arc avec l’été actif, dès l’âge de 8 ans ! Encadré par un professionnel, chaque séance débute par un apprentissage des bases dans les techniques du tir à l’arc. Ensuite, une perfectionnement ludique vous permettra de vous amuser avec des jeux interactifs et des défis stimulants, individuellement et en équipe. Défiez vos amis et votre famille dans une expérience unique et mémorable ! Rejoignez-nous et devenez le prochain Robin des Bois ! 12 personnes maximum par groupes (2 groupes).
2 créneaux horaire possibles 10h-11h 11h-12h. .
Stade Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
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English : Été actif | Tir à l’arc
L’événement Été actif | Tir à l’arc Lanquais a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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