Eté Actif Tour d’escalade Montpon-Ménestérol
mercredi 26 août 2026 · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Eté Actif Tour d’escalade
Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Eté Actif Tour d’escalade à partir de 8 ans de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit- sans réservation .
Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77 ot.montpon@wanadoo.fr
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English : Eté Actif Tour d’escalade
L’événement Eté Actif Tour d’escalade Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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