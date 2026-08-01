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Eté Actif Tour d’escalade Montpon-Ménestérol

mercredi 26 août 2026 · Montpon-Ménestérol

Eté Actif Tour d’escalade Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Base de Loisirs de Chandos
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Eté Actif Tour d’escalade

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Eté Actif Tour d’escalade à partir de 8 ans de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit- sans réservation   .

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77  ot.montpon@wanadoo.fr

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English : Eté Actif Tour d’escalade

L’événement Eté Actif Tour d’escalade Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-12 par Vallée de l’Isle en Périgord

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