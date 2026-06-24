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Fête de la St Roch Montpon-Ménestérol

lundi 17 août 2026 · Montpon-Ménestérol

Fête de la St Roch Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Fête de la St Roch

Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17 00:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Fête foraine. Spectacle pyrotechnique Toro Del Fuego en centre ville à 22h30.
3 M en Fêtes 06 14 28 24 37   .

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 24 37 

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English : Fête de la St Roch

L’événement Fête de la St Roch Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-24 par Vallée de l’Isle en Périgord

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