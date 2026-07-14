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Visite guidée des orgues Place Georges Clemenceau Montpon-Ménestérol

jeudi 20 août 2026 · Place Georges Clemenceau · Montpon-Ménestérol

Visite guidée des orgues Place Georges Clemenceau Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Georges Clemenceau
Adresse
Office de Tourisme
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Visite guidée des orgues

Place Georges Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Visite commentée et jouée de l’orgue de l’église de Montpon et des orgues de l’auditorium San Francisco, collection privée de Francis Chapelet.
RDV à 14h à l’Office de Tourisme.
Tarifs 5€/pers
Réservation obligatoire 05.53.82.23.77   .

Place Georges Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77  ot.montpon@wanadoo.fr

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English : Visite guidée des orgues

L’événement Visite guidée des orgues Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-16 par Vallée de l’Isle en Périgord

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