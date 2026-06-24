Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Comice agricole

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:00:00

fin : 2026-08-17 01:00:00

Date(s) :

2026-08-17

A partir de 10h Comice placé sous le thème des abeilles avec des conférences d’apiculteurs. Des expositions de bovins, ovins, équidés, porcins et volailles. Exposition de tracteurs anciens et modernes avec défilé l’après-midi. Jeux anciens, maquillage pour enfants, battage à l’ancienne, spectacles d’ânes, intervention d’un héliciculteur (pour tout savoir sur les escargots), expositions artisanales. Déjeuner gourmand auprès des producteurs, buvette, bourriche. Entrée gratuite.

Comice Agricole 06 74 99 49 60 .

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 99 49 60

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-24 par Vallée de l’Isle en Périgord