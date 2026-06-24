AGENDA · Montpon-Ménestérol
Fête de la St Roch Montpon-Ménestérol
samedi 15 août 2026 · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Fête de la St Roch
Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:30:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Concours de pêche, repas du midi à la Base de Loisirs de Chandos, fête foraine en centre ville 06 14 28 24 37 .
Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 24 37
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English : Fête de la St Roch
L’événement Fête de la St Roch Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-24 par Vallée de l’Isle en Périgord
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