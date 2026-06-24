Montpon-Ménestérol

Fête de la St Roch

Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Fête foraine. Randonnée pédestre à 9h, brocante-vide-greniers, concours de pétanque et repas à la Base de Loisirs de Chandos. 3 M en Fêtes 06 14 28 24 37 .

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 24 37

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English : Fête de la St Roch

L’événement Fête de la St Roch Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-24 par Vallée de l’Isle en Périgord