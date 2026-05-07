Été culturel Centre Social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc
Été culturel Centre Social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc samedi 27 juin 2026.
Arnay-le-Duc
Été culturel
Centre Social du Pays Arnay-Liernais 3 rue de la gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La compagnie Contre-Pitre nous présente Fortes , un spectacle sous forme de théâtre de rue qui dresse le portrait de ces femmes qui ont changé l’histoire… Rendez-vous à l’Etang Fouché si le temps le permet, sinon une solution de repli au centre social est prévue. Le spectacle s’intègre dans le festival Eté culturel en Côte d’Or .
Sur inscription. A partir de 5 ans. .
Centre Social du Pays Arnay-Liernais 3 rue de la gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 mediatheque@csarnayleduc.fr
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English : Été culturel
L’événement Été culturel Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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