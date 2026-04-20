Visite guidée Patrimoine en danger, Patrimoine rénové Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Arnay-le-Duc

Visite guidée Patrimoine en danger, Patrimoine rénové

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Déambulons dans les rues d’Arnay-le-Duc, avec le Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois Morvan, à la découverte de son évolution patrimoniale et architecturale au fil des siècles.

Inscription obligatoire (places limitées). .

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr

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English : Visite guidée Patrimoine en danger, Patrimoine rénové

L’événement Visite guidée Patrimoine en danger, Patrimoine rénové Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Arnay-Liernais