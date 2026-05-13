Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc
Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc samedi 27 juin 2026.
Arnay-le-Duc
Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Joëlle Acoulon est une artiste 2.0 puisqu’elle présente des oeuvres numériques lors de cette exposition. .
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr
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English : Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon
L’événement Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Pays Arnay-Liernais
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