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Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc samedi 27 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais

Adresse : 6 Place Bonaventure des Périers

Ville : 21230 Arnay-le-Duc

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arnay-le-Duc

Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Joëlle Acoulon est une artiste 2.0 puisqu’elle présente des oeuvres numériques lors de cette exposition.   .

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55  tourisme@ccarnayliernais.fr

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English : Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon

L’événement Exposition Formes et couleurs par Joëlle Acoulon Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Pays Arnay-Liernais

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