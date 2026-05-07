Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Partir en livre conférence illustrée Centre social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Partir en livre conférence illustrée Centre social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Centre social du Pays Arnay-Liernais

Adresse : 3 rue de la gare

Ville : 21230 Arnay-le-Duc

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arnay-le-Duc

Partir en livre conférence illustrée

Centre social du Pays Arnay-Liernais 3 rue de la gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

L’auteur de BD Didier Bontemps raconte FRANQUIN (Gaston Lagaf, Marsupilami, Pilote, Spirou…) accompagné de son crayon mais aussi du musicien Philippe Nouvier et ses tonalités jazzy. Temps d’échanges et moment de convivialité à l’issue de la conférence suivis de dédicaces.
Sur inscription   .

Centre social du Pays Arnay-Liernais 3 rue de la gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55  mediatheque@csarnayleduc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partir en livre conférence illustrée

L’événement Partir en livre conférence illustrée Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or)