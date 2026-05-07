Partir en livre conférence illustrée Centre social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Arnay-le-Duc

Partir en livre conférence illustrée

Centre social du Pays Arnay-Liernais 3 rue de la gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’auteur de BD Didier Bontemps raconte FRANQUIN (Gaston Lagaf, Marsupilami, Pilote, Spirou…) accompagné de son crayon mais aussi du musicien Philippe Nouvier et ses tonalités jazzy. Temps d’échanges et moment de convivialité à l’issue de la conférence suivis de dédicaces.

Sur inscription .

Centre social du Pays Arnay-Liernais 3 rue de la gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 mediatheque@csarnayleduc.fr

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English : Partir en livre conférence illustrée

L’événement Partir en livre conférence illustrée Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)