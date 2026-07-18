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AGENDA · Arnay-le-Duc

Disco Apéro Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc

dimanche 26 juillet 2026 · Maison Régionale des Arts de la Table · Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Maison Régionale des Arts de la Table
Adresse
15 Rue Saint-Jacques
Ville
21230 Arnay-le-Duc
Département
Côte-d'Or
Tarif

Arnay-le-Duc

Disco Apéro

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23

Un apéro dans un cadre exceptionnel, ça vous tente ? Et si la musique venait ajouter une touche d’animation, ça vous tente toujours ? Alors rendez-vous pour le Disco Apéro de la Maison Régionale des Arts de la Table.   .

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59 

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English : Disco Apéro

L’événement Disco Apéro Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Arnay-Liernais

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