Balade sensorielle Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc
mercredi 29 juillet 2026 · Maison Régionale des Arts de la Table · Arnay-le-Duc
Informations pratiques
Arnay-le-Duc
Balade sensorielle
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-22 2026-09-13
Observez, Explorez et Éveillez vos sens au fil d’une promenade dans les jardins de la Maison Régionale des Arts de la Table.
Sur inscription .
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59
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English : Balade sensorielle
L’événement Balade sensorielle Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Arnay-Liernais
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