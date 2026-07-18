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AGENDA · Arnay-le-Duc

Balade sensorielle Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc

mercredi 29 juillet 2026 · Maison Régionale des Arts de la Table · Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison Régionale des Arts de la Table
Adresse
15 Rue Saint-Jacques
Ville
21230 Arnay-le-Duc
Département
Côte-d'Or
Tarif
9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Arnay-le-Duc

Balade sensorielle

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-22 2026-09-13

Observez, Explorez et Éveillez vos sens au fil d’une promenade dans les jardins de la Maison Régionale des Arts de la Table.
Sur inscription   .

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59 

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English : Balade sensorielle

L’événement Balade sensorielle Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Arnay-Liernais

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