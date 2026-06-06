Spectacles sur herbe Le 4 à 4 Arnay-le-Duc
samedi 29 août 2026 · Le 4 à 4 · Arnay-le-Duc
Informations pratiques
Arnay-le-Duc
Spectacles sur herbe
Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La 3ème édition de ce festival accueillera 12 spectacles sur deux jours du cirque pour vous épater, du théâtre pour vous amuser, des concerts pour danser… De la culture pour tous. .
Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60 infos@lcdt.net
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English : Spectacles sur herbe
L’événement Spectacles sur herbe Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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