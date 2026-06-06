Atelier Tisane Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc dimanche 23 août 2026.

Arnay-le-Duc

Atelier Tisane

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-09-12

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Réservation obligatoire, places limitées .

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59 arts.de.la.table@wanadoo.fr

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English : Atelier Tisane

L’événement Atelier Tisane Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays Arnay-Liernais