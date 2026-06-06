Atelier Tisane Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc
Atelier Tisane Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc dimanche 23 août 2026.
Arnay-le-Duc
Atelier Tisane
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00
Date(s) :
2026-08-23 2026-09-12
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Réservation obligatoire, places limitées .
Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59 arts.de.la.table@wanadoo.fr
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English : Atelier Tisane
L’événement Atelier Tisane Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays Arnay-Liernais
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