Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

samedi 29 août 2026 · Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais · Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Arnay-le-Duc

Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une artiste bourguignonne qui adore le changement changement de styles, de supports mais toujours avec sa peinture ! Voici ce que vous propose Françoise Legrand pour sa nouvelle exposition à l’Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais.

Entrée libre .

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr

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English : Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand

L’événement Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pays Arnay-Liernais