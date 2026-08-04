Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc
samedi 29 août 2026 · Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais · Arnay-le-Duc
Informations pratiques
Arnay-le-Duc
Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-09-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Une artiste bourguignonne qui adore le changement changement de styles, de supports mais toujours avec sa peinture ! Voici ce que vous propose Françoise Legrand pour sa nouvelle exposition à l’Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais.
Entrée libre .
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr
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English : Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand
L’événement Exposition Éclectisme et Fantaisie par Françoise Legrand Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pays Arnay-Liernais
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