Les jeudis au Caveau Rue Saint-Honoré Arnay-le-Duc
Les jeudis au Caveau Rue Saint-Honoré Arnay-le-Duc jeudi 9 juillet 2026.
Arnay-le-Duc
Les jeudis au Caveau
Rue Saint-Honoré Le Caveau Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Durant les Nocturnes Estivales, le Caveau vous accueille pour votre repas! Ambiance conviviale assurée. Réservation obligatoire car places limitées. .
Rue Saint-Honoré Le Caveau Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 28 57
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English : Les jeudis au Caveau
L’événement Les jeudis au Caveau Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Arnay-Liernais
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