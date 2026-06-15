Les jeudis au Caveau Rue Saint-Honoré Arnay-le-Duc jeudi 9 juillet 2026.

Arnay-le-Duc

Les jeudis au Caveau

Rue Saint-Honoré Le Caveau Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Durant les Nocturnes Estivales, le Caveau vous accueille pour votre repas! Ambiance conviviale assurée. Réservation obligatoire car places limitées. .

Rue Saint-Honoré Le Caveau Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 28 57

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English : Les jeudis au Caveau

L’événement Les jeudis au Caveau Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Arnay-Liernais