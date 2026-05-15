Fête de la Musique Arnay-le-Duc
Fête de la Musique Arnay-le-Duc samedi 20 juin 2026.
Arnay-le-Duc
Fête de la Musique
Centre-ville Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’UCIA du Pays Arnay-Liernais organise la Fête de la Musique au centre-ville. Plusieurs groupes et artistes se produiront à différents endroits tout au long de l’après-midi et de la soirée. Une offre de restauration sera également disponible sur place.
L’événement est ouvert à tous chanteurs et musiciens, en solo ou en groupe, amateurs comme professionnels, venez partager votre talent avec le public, dans une ambiance conviviale et festive ! .
Centre-ville Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ucia.communication@gmail.com
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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