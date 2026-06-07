ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Cazoulès Ferme des Fraux Pechs-de-l’Espérance vendredi 17 juillet 2026.

Pechs-de-l’Espérance

ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Cazoulès

Ferme des Fraux 361 Rue des Pèlerins Pechs-de-l’Espérance Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Highland ? La vache au poil !

Un p’tit bout d’Ecosse en Dordogne ! Venez découvrir le troupeau de Guillaume…mais pas que ! De petites animations vous feront découvrir les liens qui lient la ferme à la nature au travers de ses diverses productions (farine,

A partir de 6 ans, RESERVATION OBLIGATOIRE

Highland ? La vache au poil !

Un p’tit bout d’Ecosse en Dordogne ! Venez découvrir le troupeau de Guillaume…mais pas que ! De petites animations vous feront découvrir les liens qui lient la ferme à la nature au travers de ses diverses productions (farine, fruits séchés, piments…)

Animation gratuite, à partir de 6 ans

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Ferme des Fraux 361 Rue des Pèlerins Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Cazoulès

Highland? The hairy cow!

A little piece of Scotland in the Dordogne! Come and discover Guillaume’s herd…but that’s not all! We’ll also put on a series of short shows to help you discover the links between the farm and nature, and the various products it produces (flour, etc.),

Ages 6 and up, RESERVATION REQUIRED

L’événement ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Cazoulès Pechs-de-l’Espérance a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon