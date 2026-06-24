Pechs-de-l’Espérance

ORLIAGUET Tu connais ????

Pechs-de-l’Espérance Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet, profitez à Orliaguet d’un vide-greniers, d’une exposition de voitures anciennes et de la fête du village en soirée avec DJ. Repas à partir de 20h sur réservation, avec menus adulte et enfant. Une journée festive à partager en famille ou entre amis.

Le samedi 18 juillet 2026, le village d’Orliaguet vous invite à une journée festive et conviviale organisée par le Comité des Fêtes. Dès le matin, flânez dans le vide-greniers ouvert de 7h à 18h et découvrez l’exposition de voitures anciennes Les Vieux Pistons , qui ravira les passionnés d’automobile. En soirée, place à la fête du village à partir de 19h, avec une animation musicale assurée par DJ Lolo d’Orliaguet. Un repas est proposé dès 20h avec au menu melon et jambon italien, moules-frites, cabécou et salade, panna cotta au coulis de fraise et café (menu enfant disponible). Une sangria est offerte avec le menu adulte. Une belle occasion de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis dans une ambiance estivale. .

Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 27 61 81

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English : ORLIAGUET Tu connais ????

On July 18, enjoy a yard sale, a classic car show, and the village festival in the evening with a DJ in Orliaguet. Dinner starting at 8 p.m. by reservation, with adult and children’s menus. A festive day to enjoy with family or friends.

L’événement ORLIAGUET Tu connais ???? Pechs-de-l’Espérance a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du pays de Fénelon