Bois-Guilbert

ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

1108 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-19

UN ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN, 7e édition.

Concert à 18h (durée du concert 1h15). Nous vous remercions d’arriver minimum 20 minutes avant l’évènement.

Avec Madeleine Bazola-Minori (mezzo-soprano), Te-eun Kim (violon), Sibylle Roth (clavecin)

Programme Voyage italien

Embarquez pour un Voyage italien au cœur du baroque, où la musique devient le fil conducteur d’une escapade charmante. Ce programme met à l’honneur les plus grands compositeurs italiens, ou inspirés par l’Italie, comme Handel, Scarlatti et Caldara. Des airs brillants de la cantate Figlio d’alte speranze et de l’opéra Teseo de Handel seront complétés par la poésie lumineuse et le lyrisme pastoral de Selve amiche de Caldara ou Già il sole dal Gange de Scarlatti. Laissez-vous emporter dans ce voyage musical qui raconte une histoire italienne.

Le billet donne accès au concert, au Jardin et aux expositions, et au cocktail dînatoire (en option).

La soirée peut se poursuivre dans le Jardin jusqu’à 22h si la météo le permet. .

1108 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com

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English : ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

L’événement ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité