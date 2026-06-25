Bois-Guilbert

Bois-Guilbert Rétro, 17e édition

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Rassemblement de plus de 150 véhicules anciens et de prestige dans le jardin, aux abords du château.

Visite du jardin pour admirer ces voitures d’exception et échanger avec des passionnés d’automobile.

Pour cette 17e édition, les exposants et visiteurs qui le souhaitent sont invités à venir costumés !

Inscription des véhicules en amont obligatoire Formulaire d’inscription sur le site internet du Jardin des sculptures.

Menu bistronomique proposé par le Chef Johann au brasero, à réserver à l’avance, lien bientôt disponible.

Sur place petite restauration et buvette associative (sandwichs, crêpes, boissons). .

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie contact@lejardindessculptures.com

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English : Bois-Guilbert Rétro, 17e édition

L’événement Bois-Guilbert Rétro, 17e édition Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité