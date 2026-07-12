ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert Bois-Guilbert

Informations pratiques

Bois-Guilbert

ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :

2026-08-16

UN ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN, 7e édition.

Concert à 18h (durée du concert 1h15), arrivée avant 17h40 et accès au Jardin. Concert dans le Jardin si la météo le permet

Avec Raphaël Garac (violon), Meiko Nakahira (violon), Paolo Schena (alto) et Pauline Boudon (violoncelle).

Le quatuor Citadelle est un jeune quatuor français fondé en 2024.Le quatuor Citadelle étudie au CNSMDP dans les classes de François Salque et Jean Sulem et en cycle concertiste au CRR de Paris dans la classe de Miguel Da Silva. Ils ont par ailleurs reçu les conseils des membres du quatuor Ebène, du quatuor Belcea, du quatuor Strada, de Günter Pichler (quatuor Alban Berg), de François Kieffer (quatuor Modigliani), d’Eugene Drucker (quatuor Emerson), de Marc Coppey (quatuor Ysaÿe) et de Kim Kashkashian. Depuis septembre 2025, ils sont en résidence au sein de ProQuartet.Le quatuor Citadelle a participé au festival des Rencontres Musicales de La Baule au cours duquel il a pu partager la scène avec François Salque et Manuel Vioque-Judde. Dans le cadre du programme Génération Chaise-Dieu , le quatuor Citadelle était en résidence au festival de la Chaise-Dieu en août 2024. Ils ont joué le quatuor à cordes de Michaël Levinas au festival de la Roque d’Anthéron en août 2025. A la suite de cette collaboration Michaël Levinas a décidé de composer une pièce pour le quatuor Citadelle. Le quatuor Citadelle a reçu le prix spécial Cordes en Ballade offert par le quatuor Debussy au concours européen Musiques d’ensemble 2024 de la FNAPEC.

Programme à venir.

Le billet donne accès au concert, Jardin et aux expositions, et au cocktail dînatoire après le concert par Nicolas Delavenne.

La soirée peut se poursuivre dans le Jardin jusqu’à 22h si la météo le permet. .

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

L’événement ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-07-15 par Seine-Maritime Attractivité