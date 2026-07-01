ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert Bois-Guilbert

Informations pratiques

Bois-Guilbert

ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

UN ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN, 7e édition.

Concert à 18h (durée du concert 1h15), arrivée avant 17h40.

Concert dans les salons du château (jauge), avec Claire Fraysse (soprano) et Malo Courbaron (piano).

Claire Fraysse Musicologue et chanteuse, Claire Fraysse enseigne à l’UFR de musique et musicologie de Sorbonne-Université. Normalienne (Ulm), agrégée de musique et diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, elle prépare une thèse sur la reprise dans le rock de 1955 à 1979, sous la direction d’Olivier Julien et de Christophe Pirenne. Claire Fraysse écrit pour Popular Music, Volume ! et La Revue de Musicologie. Elle a également travaillé avec le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence en tant que dramaturge et a collaboré avec différentes institutions musicales comme l’Orchestre de chambre de Paris et Harmonia Mundi pour la rédaction de programmes et de livrets de disques.

Malo Courbaron Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il y obtient ses prix d’écriture (harmonie, contrepoint, fugue, formes, polyphonie, écriture contemporaine et orchestration). Il se forme parallèlement au piano auprès de nombreux interprètes reconnus. Attaché à l’articulation entre pratiques et théories, il mène des études approfondies de musicologie, et développe une réflexion nourrie par le théâtre, la littérature, la philosophie et l’histoire de l’art. Il est diplômé de l’ENS de Paris (Ulm) et de l’EHESS. Engagé dans la transmission, il enseigne le piano puis la formation musicale, et rejoint en 2023 le CRR de Saint-Maur-des-Fossés. En 2021, il est lauréat du Prix d’écriture Macari Lepeuve (Fondation de France).

Programme à venir.

Le billet donne accès au Jardin et aux expositions, au concert, et au cocktail dînatoire avec le Chef Johann après le concert.

La soirée peut se poursuivre dans le Jardin jusqu’à 22h si la météo le permet. .

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com

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English : ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

L’événement ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-07-01 par Seine-Maritime Attractivité