Informations pratiques

Bois-Guilbert

ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Concert à 18h (durée du concert 1h15), arrivée avant 17h40 et accès au Jardin.

Concert dans les salons du château (jauge). Avec Fériel Kaddour (piano)

Fériel Kaddour mène une double carrière de pianiste et d’enseignant-chercheure en musicologie. Elle est invitée par de nombreux festivals Piano en Saintonge Grands interprètes, nouvelle génération Abbaye de Saintes, Festival des Grands Crus de Bourgogne, Musiciennes à Ouessant, Musiciennes en Guadeloupe, Théâtre du Ranelagh, Salle Cortot, Salle Adyar, Radio France, Musée de l’Orangerie, Musée Delacroix, Festival Piano City Napoli en Italie, tournée au Maroc, à Mainz (Allemagne) et à Cambridge (Angleterre), etc. Elle a enregistré deux disques pour piano, l’un consacré au compositeur russe Anatoly Alexandrov (2014), l’autre aux œuvres tardives de F. Chopin (à paraître). Elle enseigne à l’Ecole normale supérieure de Paris.

Programme à venir.

Le billet donne accès au Jardin et aux expositions, au concert, et au cocktail dînatoire avec le Chef Johann après le concert.

La soirée peut se poursuivre dans le Jardin jusqu’à 22h si la météo le permet. .

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com

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English : ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert

L’événement ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN Concert Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-06-29 par Seine-Maritime Attractivité