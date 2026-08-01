Eclipse solaire et conférence Bois-Guilbert
mercredi 12 août 2026 · Bois-Guilbert
Informations pratiques
Bois-Guilbert
Eclipse solaire et conférence
1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Soirée Eclipse solaire, avec Conférence à 18h mercredi 12 août et pique-nique tiré du sac dans le jardin, crêpes et boissons sur place.
Assistez à une conférence pour le grand public sur notre système solaire et l’univers par Didier Blavette, Professeur émerite de l’Université de Rouen, et observez l’éclipse solaire partielle, en France, annoncée le 12 août de 19h21 à 20h17.
En vente sur place les lunettes d’observation (+1,50€)
Au programme
. Visite du Jardin des sculptures et de l’exposition L’Unicité de la Couleur par Caroline Coppey plasticienne contemporaine et rencontre avec Jean-Marc de Pas dans son atelier.
. Conférence grand public à 18h Notre système solaire et l’univers par Didier Blavette, Professeur émerite de l’Université de Rouen.
. Suivi d’un pique-nique tiré du sac. Vente de crêpes et boissons sur place.
Didier Blavette est un physicien et chercheur, lauréat du prix Yves Rocard et de la médaille d’argent du CNRS. En 2006, il a été nommé membre senior de l’ Institut universitaire de France. Il est aussi Chevalier de l’ordre national du Mérite. Il enseigne, depuis 1990, à l’université de Rouen-Normandie.
Tarif de base 15€
Tarif réduit 10€
Gratuit moins de 6 ans.
Des lunettes d’observation sont en vente à la boutique du Jardin (+1.50€) .
1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com
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English : Eclipse solaire et conférence
L’événement Eclipse solaire et conférence Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-07-29 par Seine-Maritime Attractivité
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