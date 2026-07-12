Démonstration : portes ouvertes de l’atelier de Jean-Marc de Pas, Le jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert, Bois-Guilbert

Informations pratiques

Démonstration : portes ouvertes de l’atelier de Jean-Marc de Pas Dimanche 20 septembre, 15h00 Le jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert Seine-Maritime

6€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jean-Marc de Pas, sculpteur et créateur du Jardin des sculptures de Bois-Guilbert, auteur de nombreuses œuvres dans l’espace public ou privé notamment en Normandie, a créé le Jardin des sculptures sur ses terres d’enfance depuis 40 ans, et ouvert son atelier sur place en 1989.

A l’occasion des Journées du patrimoine, Jean-Marc de Pas ouvre les portes de son atelier, installé dans les anciennes charreteries et écuries du domaine, et partage sur les projets en cours et les techniques de l’argile au bronze avec le public.

Sur place, plusieurs expositions en accès libre :

*Exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714).

*Exposition « L’Unicité de la Couleur » par Caroline Coppey plasticienne, experte de Claude Monet, jusqu’au 1er novembre.

Portes ouvertes de l’atelier de Jean-Marc de Pas de 15h à 18h.

Visite libre du Jardin des sculptures du château de Bois-Guilbert créé par Jean-Marc de Pas sculpteur, sur un site historique fondé par un ancêtre en 1620.

Horaires exceptionnellement de 10h à 18h.

Entrée au tarif exceptionnel de 6€ pour tous, et gratuit pours les moins de 18 ans.

Le jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert 1108 route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie 02 35 34 86 56 http://www.lejardindessculptures.com http://www.facebook.com/lejardindessculptures Jardin créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur et paysagiste, sur ses terres d’enfance, un domaine familial fondé en 1620 par son ancêtre : 70 de ses œuvres jalonnent une promenade poétique à travers différents espaces paysagers autour de bâtiments chapelle, pavillon et château des XVIIe et XVIIIe. Parking sur place.

Jean-Marc de Pas, sculpteur et créateur du Jardin des sculptures de Bois-Guilbert, auteur de nombreuses œuvres dans l’espace public ou privé notamment en Normandie, a créé le Jardin des sculptures 40…

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