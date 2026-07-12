Atelier de modelage, Le jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert, Bois-Guilbert

Informations pratiques

Atelier de modelage Dimanche 20 septembre, 15h00 Le jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert Seine-Maritime

6€, gratuit <18 ans, 2€ en supplément du droit d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez libre cours à votre inspiration et découvrez le plaisir de donner vie à la matière pour créer une sculpture en argile, que vous pourrez rapporter chez vous. Pour mettre à l’honneur les projets de restauration sur le site, nous vous proposons de vous initier au modelage de l’argile à travers le thème de l’architecture (serre, bâtiments), ou avec la création d’une maquette de voiture évoquant la Pégase.

Un médiateur vous encadre et vous transmet les techniques de base. A l’aide d’outils et de modèles si besoin, vous pourrez affiner votre sculpture et la personnaliser.

Sur place, plusieurs expositions en accès libre :

*Exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714).

*Exposition « L’Unicité de la Couleur » par Caroline Coppey plasticienne, experte de Claude Monet, jusqu’au 1er novembre

Portes ouvertes de l’atelier de Jean-Marc de Pas de 15h à 18h

Visite libre du Jardin des sculptures du château de Bois-Guilbert créé par Jean-Marc de Pas sculpteur, sur un site historique fondé par un ancêtre en 1620.

Horaires exceptionnellement de 10h à 18h.

Tarifs : supplément de 2€ pour l’accès à l’atelier

Entrée au tarif exceptionnel de 6€ pour tous, et gratuit pours les moins de 18 ans.

Le jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert 1108 route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie 02 35 34 86 56 http://www.lejardindessculptures.com http://www.facebook.com/lejardindessculptures Jardin créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur et paysagiste, sur ses terres d’enfance, un domaine familial fondé en 1620 par son ancêtre : 70 de ses œuvres jalonnent une promenade poétique à travers différents espaces paysagers autour de bâtiments chapelle, pavillon et château des XVIIe et XVIIIe. Parking sur place.

Laissez libre cours à votre inspiration et découvrez le plaisir de donner vie à la matière pour créer une sculpture en argile, que vous pourrez rapporter chez vous. Pour mettre à l’honneur les de sur…

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