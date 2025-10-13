Ethno Folk Festival Saint-Thurien

Ethno Folk Festival

Lieu-dit Troyzol Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

L’Ethno Folk Festival, créé en 2017 par l’association pAs paR haZ’art, aura lieu sur le terrain de Troysol (Saint Thurien).

C’est un festival international des musiques et voix du monde.

3 jours de concerts dans un cadre idyllique sous un grand chapiteau de cirque !

Durant ce week-end, une douzaine de groupes de musiques du monde, d’origines culturelle et géographique très diverses, soit environ 90 artistes, seront invités pour le bonheur de toutes et tous. L’idée de ce festival est de faire découvrir au plus grand nombre des cultures, des voix, des langues, des musiques du monde entier, avec des groupes internationaux et professionnels qui ont peu l’occasion de se produire en Bretagne. Pas de tête d’affiche particulière, mais un choix esthétique réfléchi et axé sur la découverte. Nous donnons bien sûr également la place aux groupes français et locaux de musiques du monde sur une proportion équilibrée et ouvrons la porte aux pratiques amateurs.

Afin de développer l’accès aux cultures représentées, nous organisons chaque année, sur le temps du festival ou en amont, des rencontres, des stages de danses, de chants, des mini-concerts… réalisés par certains groupes invités, le plus souvent dans des communes voisines. Vous trouverez toutes les infos sur le site pasparhazart.com.

– Le festival pense aussi à la planète collecte et valorisation des déchets et sensibilisation du public aux enjeux de la transition écologique, promotion des low-technologies, gobelets sans consigne (n’hésitez pas à nous apporter les gobelets qui remplissent vos placards pour rien), cuisine sur place avec un maximum de produits locaux et/ou bios, vaisselle auto-gérée, toilettes sèches, incitation au co-voiturage, etc

– Sensibilisation à l’égalité femme-homme, même si un équilibre dans la programmation reste difficile, mise en place d’une réflexion autour des violences sexiste et sexuelle avec une personne ressource, un stand prévention, l’accès aux numéros d’urgence…

– Accueil et l’accessibilité aux PMR (rampe d’accès PMR, chemin lumineux…)

– Surplace, camping, restauration, animations

Au plaisir de vous accueillir à l’Ethno Folk Festival !!! .

Lieu-dit Troyzol Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 72 24 07 91

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ethno Folk Festival Saint-Thurien a été mis à jour le 2025-10-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS