Saint-Thurien

Petit-déjeuner bio à la ferme

Ferme de Ruzuliec Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Au programme découverte des produits, visite de la ferme, randonnée autour de la ferme, piscine à paille et jeux ludiques en bois. Ouvert à tous. Inscription en ligne

Tarifs

Moins de 3 ans 0,00 €

3-12 ans 3,00 €

Étudiants et demandeurs d’emploi 4,00 €

Adultes 8,00 € .

Ferme de Ruzuliec Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 33

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English : Petit-déjeuner bio à la ferme

L’événement Petit-déjeuner bio à la ferme Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-05-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS