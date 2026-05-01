Petit-déjeuner bio à la ferme Saint-Thurien
Petit-déjeuner bio à la ferme Saint-Thurien dimanche 31 mai 2026.
Saint-Thurien
Petit-déjeuner bio à la ferme
Ferme de Ruzuliec Saint-Thurien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Au programme découverte des produits, visite de la ferme, randonnée autour de la ferme, piscine à paille et jeux ludiques en bois. Ouvert à tous. Inscription en ligne
Tarifs
Moins de 3 ans 0,00 €
3-12 ans 3,00 €
Étudiants et demandeurs d’emploi 4,00 €
Adultes 8,00 € .
Ferme de Ruzuliec Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 33
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English : Petit-déjeuner bio à la ferme
L’événement Petit-déjeuner bio à la ferme Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-05-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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