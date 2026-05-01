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Petit-déjeuner bio à la ferme Saint-Thurien

Petit-déjeuner bio à la ferme Saint-Thurien dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Ferme de Ruzuliec

Ville : 29380 Saint-Thurien

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Thurien

Petit-déjeuner bio à la ferme

Ferme de Ruzuliec Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Au programme découverte des produits, visite de la ferme, randonnée autour de la ferme, piscine à paille et jeux ludiques en bois. Ouvert à tous. Inscription en ligne
Tarifs
Moins de 3 ans 0,00 €
3-12 ans 3,00 €
Étudiants et demandeurs d’emploi 4,00 €
Adultes 8,00 €   .

Ferme de Ruzuliec Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 33 

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English : Petit-déjeuner bio à la ferme

L’événement Petit-déjeuner bio à la ferme Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-05-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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