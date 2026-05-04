Etre administrateur , cela veut dire quoi ? Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes
Etre administrateur , cela veut dire quoi ? Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes mercredi 6 mai 2026.
Etre administrateur , cela veut dire quoi ? Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Mercredi 6 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine
En prévision de l’Assemblée Générale de Rencontre et Culture, il est proposé un temps d’échange sur le rôle et la fonction d’administrateur .
En prévision de l’Assemblée Générale de Rencontre et Culture, il est proposé un temps d’échange sur le rôle et la fonction d’administrateur de l’association. Ce temps d’échange a pour but d’expliquer et de sensibiliser à la fonction essentielle d’administrateur. Comment devient-on administrateur, à quoi ça sert ? ► Merci de faire part de votre intérêt à : [direction@mqvillejean.fr](mailto:direction@mqvillejean.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T18:30:00.000+02:00
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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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