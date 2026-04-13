Être botaniste en 2026 – Rhône, Jardin botanique de Lyon, Lyon

Être botaniste en 2026 – Rhône Samedi 23 mai, 15h00 Jardin botanique de Lyon Métropole de Lyon

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Quelles voies pour y parvenir ? Qu’est-ce qu’un phytosociologue ou un bryologue ? Quels outils modernes sont utilisés ? Quelles actions sont menées par les botanistes du CBN Massif central ? Vous le découvrirez à l’occasion d’une animation proposée dans le cadre de l’inauguration de l’école de la botanique du Jardin botanique de Lyon…

Durant cet évènement, de nombreuses autres activités pour petits et grands seront proposées : visites guidées, ateliers de dessin et de teinture végétale, dégustation…

Sortie proposée en collaboration avec la Ville de Lyon.

Durée : 1h.

Deux créneaux : 15h et 16h30.

Public adulte (+ 12 ans)

RDV : plein air du Jardin botanique de Lyon – Parc de la Tête d’or, au stand Lyon nature

Tarifs : gratuit

Réservation : www.cbnmc.fr/agenda

Infos : www.nature.lyon.fr

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

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En quoi consiste le métier de botaniste aujourd’hui ? Ni druide, ni horticulteur, ni scientifique reclus, « botaniste » est un métier formidablement ouvert sur le monde.

E. BOGLAENKO