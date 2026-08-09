Être ici Thomas Angelvy Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard
vendredi 19 mars 2027 · Salle de l'Etoile Espace Culturel et Festif de L'Etoile · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Être ici Thomas Angelvy
Vendredi 19 mars 2027 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
One man show de Thomas Angelvy à la Salle de l’Etoile.
Quand je ne pose pas de questions au public, il arrive que je m’en pose à moi-même.
Ce nouveau spectacle raconte ce décalage intime que je ressens parfois avec les autres, et pas seulement parce que ma notoriété est bancale. Arrivé à un âge où il faut faire des choix, je me dis que la meilleure façon de trouver ma place, c’est d’Être ici.
(Après t’inquiète pas, je fais genre, mais il y aura aussi des blagues de c*l.) .
Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com
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English :
Thomas Angelvy’s one-man show at the Salle de l’Etoile.
L’événement Être ici Thomas Angelvy Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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