Être ici Thomas Angelvy Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Être ici Thomas Angelvy

Vendredi 19 mars 2027 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

One man show de Thomas Angelvy à la Salle de l’Etoile.

Quand je ne pose pas de questions au public, il arrive que je m’en pose à moi-même.



Ce nouveau spectacle raconte ce décalage intime que je ressens parfois avec les autres, et pas seulement parce que ma notoriété est bancale. Arrivé à un âge où il faut faire des choix, je me dis que la meilleure façon de trouver ma place, c’est d’Être ici.

(Après t’inquiète pas, je fais genre, mais il y aura aussi des blagues de c*l.) .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

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English :

Thomas Angelvy’s one-man show at the Salle de l’Etoile.

L’événement Être ici Thomas Angelvy Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence