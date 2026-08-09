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AGENDA · Châteaurenard

Être ici Thomas Angelvy Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

vendredi 19 mars 2027 · Salle de l'Etoile Espace Culturel et Festif de L'Etoile · Châteaurenard

Informations pratiques

Début
vendredi 19 mars 2027
Fin
vendredi 19 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle de l'Etoile Espace Culturel et Festif de L'Etoile
Adresse
10 Avenue Léo Lagrange
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
39 39 39

Châteaurenard

Être ici Thomas Angelvy

Vendredi 19 mars 2027 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19

Date(s) :
2027-03-19

One man show de Thomas Angelvy à la Salle de l’Etoile.
Quand je ne pose pas de questions au public, il arrive que je m’en pose à moi-même.

Ce nouveau spectacle raconte ce décalage intime que je ressens parfois avec les autres, et pas seulement parce que ma notoriété est bancale. Arrivé à un âge où il faut faire des choix, je me dis que la meilleure façon de trouver ma place, c’est d’Être ici.
(Après t’inquiète pas, je fais genre, mais il y aura aussi des blagues de c*l.)   .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10  etoile@chateaurenard.com

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English :

Thomas Angelvy’s one-man show at the Salle de l’Etoile.

L’événement Être ici Thomas Angelvy Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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