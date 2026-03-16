Être Satie Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:00 – 21:00

Gratuit : non 16,50 € 16,50 € Billetterie : billetreduc.com/spectacle/etre-satie-400776 Tout public

?Biopic – musical – poétique « Tout le monde vous dira que je ne suis pas musicien. C’est juste. » Erik S. ?Mais alors, qui êtes-vous, M. Satie ? Compositeur, pianiste, gymnopédiste, origamiste à vos heures perdues… Surtout secret, impénétrable, et dont l’ironie de l’écriture contraste avec la simplicité apparente de la musique. À travers sa musique et ses mots, deux interprètes créent sur scène la vie, la bataille et l’intimité d’un musicien d’aujourd’hui qui pourrait Être Satie.???????? Avec Arthur Perraud et Nina RigoAuteur et metteur en scène : Bertrand Pineau Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans Vendredi 22 et samedi 23 mai 2026 à 20h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr https://www.laruchenantes.fr/



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