Eurydice Théâtre L’Alizé Guipavas

Eurydice Théâtre

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13 20:10:00

Date(s) :

2026-05-13

Un soir, au buffet d’une gare, Eurydice rencontre Orphée.

Immédiatement, ils tombent amoureux.

Eurydice quitte sa troupe de comédiens, Orphée quitte son père musicien.

Ensemble ils fuient.

Informations pratiques

Durée 1h10.

Conseillé à partir de 13 ans.

Présenté par la Compagnie Le Train Couchette. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eurydice Théâtre

L’événement Eurydice Théâtre Guipavas a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue