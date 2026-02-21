Spectacle de Laura Calu Humour L’Alizé Guipavas
Spectacle de Laura Calu Humour L’Alizé Guipavas vendredi 22 mai 2026.
Spectacle de Laura Calu Humour
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de sn époque, mais surtout contre ses propres contradictions.
Informations pratiques
Spectacle déconseillé aux enfants.
Organisé par Arsenal Productions. .
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de Laura Calu Humour
L’événement Spectacle de Laura Calu Humour Guipavas a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue