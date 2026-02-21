Spectacle d’Edouarnd Deloignon Humour L’Alizé Guipavas
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Si vous aussi vous vous posez la question, pourquoi grandira plus tard , à vrai dire, il ne sait pas trop. La seule chose qu’il sait, c’est qu’il lui arrive toujours des moments dingues.
De la Normandie au Cours Florent, du Cours Florent à Netflix, du couple au célibat, il va vous raconter toutes ces choses inexplicables et parfois inavouables avec beaucoup d’humour, de bienveillance et d’improvisation.
Informations pratiques
Spectacle tout public.
Réservation en ligne recommandée. .
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00
