Spectacle d’Edouarnd Deloignon Humour L’Alizé Guipavas

Spectacle d’Edouarnd Deloignon Humour

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Si vous aussi vous vous posez la question, pourquoi grandira plus tard , à vrai dire, il ne sait pas trop. La seule chose qu’il sait, c’est qu’il lui arrive toujours des moments dingues.

De la Normandie au Cours Florent, du Cours Florent à Netflix, du couple au célibat, il va vous raconter toutes ces choses inexplicables et parfois inavouables avec beaucoup d’humour, de bienveillance et d’improvisation.

Informations pratiques

Spectacle tout public.

Réservation en ligne recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle d’Edouarnd Deloignon Humour

L’événement Spectacle d’Edouarnd Deloignon Humour Guipavas a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue