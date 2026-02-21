Spectacle de Pierre Thevenoux Humour L’Alizé Guipavas

Spectacle de Pierre Thevenoux Humour

L'Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

2026-06-04

Dans Life Coach, Pierre vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir, être en couple, faire des enfants…

Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

Informations pratiques

Spectacle tout public.

Organisé par Arsenal Productions. .

L'Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00

