Fest Noz L’Alizé Guipavas

Fest Noz

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Trois groupes incontournables de la scène bretonne vous donnent rendez-vous pour une soirée de fête, de danse et de partage.

Entre tradition et énergie contemporaine, ce fest-noz promet de faire battre les coeurs.

Au programme

– Sonerien Du

Véritables pionniers du fest-noz moderne, ils enflamment les parquets depuis les années 70 avec une musique puissante, ancrée dans la tradition mais résolument actuelle dans le respect de la danse.

– Arvest

Incontournable de la scène bretonne actuelle, plébiscité pour sa parfaite alliance entre le kan ha diskan et le pop-rock électro, ils distillent un univers puissant et envoûtant.

Troadig

Groupe guipavasien que l’on ne présente plus ouvrira le bal et vous fera danser dès les premières notes !

Informations pratiques

Tout public.

Réservation recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00

