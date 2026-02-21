Fest Noz L’Alizé Guipavas
Fest Noz L’Alizé Guipavas samedi 9 mai 2026.
Fest Noz
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Trois groupes incontournables de la scène bretonne vous donnent rendez-vous pour une soirée de fête, de danse et de partage.
Entre tradition et énergie contemporaine, ce fest-noz promet de faire battre les coeurs.
Au programme
– Sonerien Du
Véritables pionniers du fest-noz moderne, ils enflamment les parquets depuis les années 70 avec une musique puissante, ancrée dans la tradition mais résolument actuelle dans le respect de la danse.
– Arvest
Incontournable de la scène bretonne actuelle, plébiscité pour sa parfaite alliance entre le kan ha diskan et le pop-rock électro, ils distillent un univers puissant et envoûtant.
Troadig
Groupe guipavasien que l’on ne présente plus ouvrira le bal et vous fera danser dès les premières notes !
Informations pratiques
Tout public.
Réservation recommandée. .
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00
English : Fest Noz
