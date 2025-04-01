Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie Domaine de La Chaumière Honfleur
Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie Domaine de La Chaumière Honfleur samedi 13 juin 2026.
Honfleur
Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie
Domaine de La Chaumière 1542 Route Du Littoral Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Aminata et Margaux vous invitent à vivre deux journées de yoga & sophrologie dans
un cadre exceptionnel !
Aminata et Margaux vous invitent à vivre deux journées de yoga & sophrologie dans
un cadre exceptionnel !
Ce séjour sera animé par deux naturopathes certifiées, et proposera différentes activités autour du bien-être, notamment
– séances de yoga,
– sophrologie,
– relaxation guidée par la voix
Samedi 13 juin
10h 11h15 Yoga du matin
Yoga tonifiant Vinyasa (45 min) + relaxation guidée (30 min)
Tous niveaux 25 places 35€
14h30 15h30 Sophrologie
Atelier respiration consciente · Apprendre à apaiser son système nerveux par le souffle
Tous niveaux 25 places 35€
17h30 18h30 Yoga du soir
Yoga doux Yin (détente & étirements) (30 min) + relaxation guidée (30 min)
Tous niveaux 25 places 35€
Dimanche 14 juin
10h 11h15 Yoga du matin
Yoga tonifiant Vinyasa (45 min) + relaxation guidée (30 min)
Tous niveaux 25 places 35€
15h 16h Sophrologie
Atelier respiration consciente · Apprendre à apaiser son système nerveux par le souffle
Tous niveaux 25 places 35€
Emplacement Sous la tente berbère (selon la météo) · Jardin face mer
Equipement Tapis fournis · Venez en tenue confortable
Public Tous niveaux · Ouvert à tout public .
Domaine de La Chaumière 1542 Route Du Littoral Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 24 92 65 77
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English : Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie
Aminata and Margaux invite you to experience two days of yoga and sophrology in
in an exceptional setting!
L’événement Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie Honfleur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Honfleur-Beuzeville
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