Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie Domaine de La Chaumière Honfleur

Honfleur

Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie

Domaine de La Chaumière 1542 Route Du Littoral Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Aminata et Margaux vous invitent à vivre deux journées de yoga & sophrologie dans

un cadre exceptionnel !

Aminata et Margaux vous invitent à vivre deux journées de yoga & sophrologie dans

un cadre exceptionnel !

Ce séjour sera animé par deux naturopathes certifiées, et proposera différentes activités autour du bien-être, notamment

– séances de yoga,

– sophrologie,

– relaxation guidée par la voix

Samedi 13 juin

10h 11h15 Yoga du matin

Yoga tonifiant Vinyasa (45 min) + relaxation guidée (30 min)

Tous niveaux 25 places 35€

14h30 15h30 Sophrologie

Atelier respiration consciente · Apprendre à apaiser son système nerveux par le souffle

Tous niveaux 25 places 35€

17h30 18h30 Yoga du soir

Yoga doux Yin (détente & étirements) (30 min) + relaxation guidée (30 min)

Tous niveaux 25 places 35€

Dimanche 14 juin

10h 11h15 Yoga du matin

Yoga tonifiant Vinyasa (45 min) + relaxation guidée (30 min)

Tous niveaux 25 places 35€

15h 16h Sophrologie

Atelier respiration consciente · Apprendre à apaiser son système nerveux par le souffle

Tous niveaux 25 places 35€

Emplacement Sous la tente berbère (selon la météo) · Jardin face mer

Equipement Tapis fournis · Venez en tenue confortable

Public Tous niveaux · Ouvert à tout public .

Domaine de La Chaumière 1542 Route Du Littoral Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 24 92 65 77

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English : Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie

Aminata and Margaux invite you to experience two days of yoga and sophrology in

in an exceptional setting!

L’événement Évasions Bien-être Yoga & Sophrologie Honfleur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Honfleur-Beuzeville