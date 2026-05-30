Éveil musical AUCUN Aucun

Aucun

Éveil musical

AUCUN 21 route d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Hélène et Yves emmènent les plus jeunes à la découverte de la musique, des sons et des instruments.

Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Sur inscription par mail ou par téléphone. .

AUCUN 21 route d’Azun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

Hélène and Yves take youngsters on a discovery of music, sounds and instruments.

L’événement Éveil musical Aucun a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65