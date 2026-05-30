Éveil musical AUCUN Aucun
Éveil musical AUCUN Aucun vendredi 14 août 2026.
Aucun
Éveil musical
AUCUN 21 route d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Hélène et Yves emmènent les plus jeunes à la découverte de la musique, des sons et des instruments.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription par mail ou par téléphone. .
AUCUN 21 route d’Azun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
Hélène and Yves take youngsters on a discovery of music, sounds and instruments.
L’événement Éveil musical Aucun a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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