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Éveil musical AUCUN Aucun

Éveil musical AUCUN Aucun vendredi 14 août 2026.

Lieu : AUCUN

Adresse : 21 route d'Azun

Ville : 65400 Aucun

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Aucun

Éveil musical

AUCUN 21 route d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Hélène et Yves emmènent les plus jeunes à la découverte de la musique, des sons et des instruments.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription par mail ou par téléphone.   .

AUCUN 21 route d’Azun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36  info@tierslieudazun.org

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English :

Hélène and Yves take youngsters on a discovery of music, sounds and instruments.

L’événement Éveil musical Aucun a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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