Tiers Lieu en fête ! AUCUN Aucun

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Tiers Lieu en fête !

AUCUN 21 route d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comme chaque année le Tiers Lieu d’Azun vous invite à une soirée festive pour célébrer l’été ! Retrouvez un atelier de danse italiennes suivie d’un concert avec le groupe Tutti Cuanti et bien sûr, La PoPotes aux fourneaux !

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AUCUN 21 route d’Azun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

Like every year, Le Tiers Lieu d’Azun invites you to a festive evening to celebrate summer! Enjoy an Italian dance workshop, followed by a concert by the group Tutti Cuanti and, of course, La PoPotes in the kitchen!

L’événement Tiers Lieu en fête ! Aucun a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65