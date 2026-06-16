Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers Saint-Émilion
Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers Saint-Émilion samedi 17 octobre 2026.
Saint-Émilion
Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers
2 bis rue de la porte brunet Saint-Émilion Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Plongez au cœur des caves souterraines des Cordeliers pour une expérience sensorielle inédite. Dans une atmosphère intimiste et musicale, les visiteurs seront invités à découvrir une sélection de crémants et vins rouges lors d’une dégustation à l’aveugle, où la vue laisse place aux autres sens. Arômes, textures, sons et émotions se mêleront pour offrir une immersion originale dans l’univers du vin, au sein d’un lieu chargé d’histoire. .
2 bis rue de la porte brunet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 42 13 contact@lescordeliers.com
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English : Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers
L’événement Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-16 par Gironde Tourisme
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