Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers Saint-Émilion samedi 17 octobre 2026.

Saint-Émilion

Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers

2 bis rue de la porte brunet Saint-Émilion Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Plongez au cœur des caves souterraines des Cordeliers pour une expérience sensorielle inédite. Dans une atmosphère intimiste et musicale, les visiteurs seront invités à découvrir une sélection de crémants et vins rouges lors d’une dégustation à l’aveugle, où la vue laisse place aux autres sens. Arômes, textures, sons et émotions se mêleront pour offrir une immersion originale dans l’univers du vin, au sein d’un lieu chargé d’histoire. .

2 bis rue de la porte brunet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 42 13 contact@lescordeliers.com

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English : Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers

L’événement Éveil musical des sens dans les carrières aux Cordeliers Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-16 par Gironde Tourisme