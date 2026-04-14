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Éveil sensoriel. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève

Éveil sensoriel. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève

Éveil sensoriel. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève samedi 19 septembre 2026.

Lieu : MEG

Adresse : Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

Ville : 1200 Genève

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : CHF 0.- / réservation obligatoire

Éveil sensoriel. Le futur, c’est quoi ? Samedi 19 septembre, 10h00 MEG

CHF 0.- / réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Pensée pour les tout-e-petit-e-s et leurs accompagnant-e-s, cette visite sensorielle de l’exposition Futur, c’est quoi ? propose une première découverte du musée par les sens. Couleurs, formes, sons et matières invitent les bébés à explorer l’espace en douceur. Un moment d’éveil et de curiosité pour partager, ressentir et découvrir le musée autrement.
Cette activité est réservée à un public familial, les groupes sont priés de s’inscrire pour des visites de groupe ICI.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228470233413&lang=fr »}] [{« link »: « https://www.meg.ch/en/organize-group-visit/school-pre-and-after-school »}, {« link »: « https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaire-pre-parascolaire »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Une première découverte du musée par les sens. Exposition temporaire. Samedi 19 septembre de 10h à 11h.

DR

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