Éveil sensoriel. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève
Éveil sensoriel. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève samedi 19 septembre 2026.
Éveil sensoriel. Le futur, c’est quoi ? Samedi 19 septembre, 10h00 MEG
CHF 0.- / réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Pensée pour les tout-e-petit-e-s et leurs accompagnant-e-s, cette visite sensorielle de l’exposition Futur, c’est quoi ? propose une première découverte du musée par les sens. Couleurs, formes, sons et matières invitent les bébés à explorer l’espace en douceur. Un moment d’éveil et de curiosité pour partager, ressentir et découvrir le musée autrement.
Cette activité est réservée à un public familial, les groupes sont priés de s’inscrire pour des visites de groupe ICI.
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228470233413&lang=fr »}] [{« link »: « https://www.meg.ch/en/organize-group-visit/school-pre-and-after-school »}, {« link »: « https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaire-pre-parascolaire »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Une première découverte du musée par les sens. Exposition temporaire. Samedi 19 septembre de 10h à 11h.
DR
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