Eveil théâtral pour les 0-3 ans SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Eveil théâtral pour les 0-3 ans

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 11:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Eveil théâtral. Activité d’imagination et de jeu pour les petits avec leurs parents. Le temps d’un récit, petits et grands sont invités par la comédienne-conteuse à devenir les acteurs.rices de l’histoire qui se raconte.

Sur inscription au 05 62 40 87 86 ou à l’office de tourisme et Maison du Patrimoine.

Places limitées 6 enfants (0-3ans)/ 6 adultes

Tarif 5€ .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 info@saintlary.com

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English :

Theatrical Introduction. An imaginative play activity for young children and their parents. For the duration of a story, children and adults alike are invited by the actress-storyteller to become the actors in the story being told.

L’événement Eveil théâtral pour les 0-3 ans Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de St Lary|CDT65