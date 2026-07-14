Eveil théâtral pour les 0-3 ans SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
mardi 14 juillet 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Eveil théâtral pour les 0-3 ans
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 11:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Eveil théâtral. Activité d’imagination et de jeu pour les petits avec leurs parents. Le temps d’un récit, petits et grands sont invités par la comédienne-conteuse à devenir les acteurs.rices de l’histoire qui se raconte.
Sur inscription au 05 62 40 87 86 ou à l’office de tourisme et Maison du Patrimoine.
Places limitées 6 enfants (0-3ans)/ 6 adultes
Tarif 5€ .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 info@saintlary.com
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English :
Theatrical Introduction. An imaginative play activity for young children and their parents. For the duration of a story, children and adults alike are invited by the actress-storyteller to become the actors in the story being told.
L’événement Eveil théâtral pour les 0-3 ans Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de St Lary|CDT65
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