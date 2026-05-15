Bal des pompiers SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Bal des pompiers

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le traditionnel Bal des Pompiers revient cette année pour enflammer votre soirée du 13 juillet ! C’est l’occasion idéale de passer un moment festif et convivial en famille ou entre amis. Venez nombreux et prêts à vous amuser !

Ouverture de la buvette à 14h

Initiations aux gestes qui sauvent et ateliers pompiers pour les enfants.

Folie Bandas en début de soirée

Soirée animée par un DJ !

Restauration sur place avec des Food Trucks pour vous restaurer.

Gymnase .

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

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English :

The traditional Bal des Pompiers is back this year to set your July 13 evening alight! It’s the perfect opportunity to spend a festive and convivial evening with family and friends. Come one, come all, and get ready to have fun!

Refreshment stand opens at 2pm

First aid and firefighting workshops for children.

Bandas madness in the early evening

DJ entertainment!

On-site catering with Food Trucks.

L’événement Bal des pompiers Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65