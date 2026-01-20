[Événement] 56ème Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques Dieppe

[Événement] 56ème Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques

Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

La 56e Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques de Dieppe c’est les 14 et 15 novembre 2026 !

Cette grande fête populaire met à l’honneur les produits de la mer dieppois, au premier rang desquels le hareng, poisson roi , et la coquille Saint-Jacques, emblème du port.

Pendant ce moment convivial, familial et festif, les dégustations vont bon train hareng grillé ou mariné, brochettes de Saint-Jacques, pomme de terre au barbecue et verre de vin blanc… laissez vos papilles décider !

Un marché d’artisans et de commerçants de bouche, une petite fête foraine, un vide-grenier, des déambulations musicales et un feu d’artifice viendront compléter le spectacle des grillardins et du quai enfumé.

C’est aussi l’occasion idéale de plonger dans la culture locale et de s’imprégner de l’histoire maritime de Dieppe — doyenne des foires aux harengs en France.

Programme prochainement disponible .

Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

English : [Événement] 56ème Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques

