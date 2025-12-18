Évènement bourse d’antiquités militaires EXPO METZ Metz

Évènement bourse d’antiquités militaires

EXPO METZ 1 rue de la Grange aux bois Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 09:00:00

fin : 2026-01-11 14:00:00

2026-01-11

Les équipes du Parc des Expos préparent activement l’édition hivernale de la Bourse d’Antiquités Militaires, un événement qui rassemble collectionneurs, amateurs éclairés et professionnels du patrimoine militaire.

Dans un espace entièrement dédié à l’histoire militaire, les visiteurs pourront découvrir une rétrospective autour d’objets authentiques insignes, uniformes, armement d’époque, couteaux de collection, vêtements, articles médiévaux (épées, cuirasses, sabres…), ouvrages spécialisés, cartes postales, et objets du quotidien militaire tels que gourdes, casques ou chaussures.…Tout public

EXPO METZ 1 rue de la Grange aux bois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

English :

Teams at the Parc des Expos are hard at work preparing the winter edition of the Bourse d?Antiquités Militaires, an event that brings together collectors, enlightened amateurs and military heritage professionals.

In an area entirely dedicated to military history, visitors will be able to discover a retrospective of authentic objects: insignia, uniforms, period weaponry, collector?s knives, clothing, medieval items (swords, cuirasses, sabres, etc.), specialist books, postcards, and everyday military items such as gourds, helmets or shoes..

