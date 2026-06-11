Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Santé de Villejean Campus Santé – Villejean / Agora Rennes Jeudi 3 septembre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et leur faire découvrir leur campus.

Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer votre cadeau de bienvenue !

**► Forum d’informations**

Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions dans le hall du bâtiment 2

**► Points infos étudiants**

Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.

**► Massage Shiatsu**

Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage Shiatsu, à proximité de l’Agora.

**► Rando Photo**

Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le [Siuaps](https://siuaps.univ-rennes.fr/). Un cadeau offert à tous les participantes et participants.

**► Atelier créatif**

Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec [Urban River](https://urbanriver.fr/).

**► Atelier Cuisine**

Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.

► **Robot Photo**

Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo située sur l’Agora

**► Food-Trucks**

Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.

► **Bar à sirops**

Rafraîchissez-vous au bar à sirops et rencontrez les étudiants relais info du pôle vie étudiante, sur la place de l’Agora.

**► Ambiance musicale**

Ecoutez le son de DJ Sono Lights Crew sur la place de l’Agora.

Ne manquez pas ce rendez-vous d’accueil de rentrée concocté en lien avec les assos étudiantes de votre campus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-03T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-03T14:00:00.000+02:00

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Campus Santé – Villejean / Agora 2 avenue du Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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