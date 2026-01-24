Événement Émeraude Cinéma Avant-première Marty Supreme PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Avant-première Marty Supreme

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-13 20:15:00

Avant-première Marty Supreme, de Josh Safdie.

Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.

2 h 29.

Tout public. .

