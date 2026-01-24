Événement Émeraude Cinéma Avant-première Marty Supreme PA de l’Hérmitage Dinard
Événement Émeraude Cinéma Avant-première Marty Supreme PA de l’Hérmitage Dinard vendredi 13 février 2026.
PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-13 20:15:00
2026-02-13
Avant-première Marty Supreme, de Josh Safdie.
Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.
2 h 29.
Tout public. .
PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
